Romano: Juventus och Holm överens

Emil Holm ser ut att närma sig en flytt denna vinter.

Den svenske landslagsförsvararen uppges nu vara överens med Juventus.

Foto: Bildbyrån

Emil Holm rapporterades under gårdagen vara aktuell för en flytt till Juventus.

Detta i form av en bytesaffär mellan Juventus och Bologna där João Mario går i motsatt riktning. Detta rapporterade transferexperten Fabrizio Romano och nu ser en affär ut att närma sig.

Romano rapporterar nämligen nu att Holm och Juventus är överens.

Det som återstår nu är för Bologna och Mario att komma överens. Båda spelarna kommer att lånas ut till sina nya klubbar enligt Romano.

Utöver Juventus så har även Napoli rapporterats vara intresserade av svensken.