Romano: Affären klar – Marc Guehi till City

Marc Guehi är på väg mot ett klubbyte.

Fabrizio Romano uppger nu att Marc Guehi är klar Manchester City.

Foto: Bildbyrån

Marc Guehi har den senaste tiden ryktats vara allt närmare än en flytt till Manchester City och så sent som i dag kom Fabrizio Romano uppgifter om att City tagit stora steg för en affär.

Nu kommer nya uppdateringar gällande engelsmannen och en affär ser nu ut att vara klar.

Romano rapporterar nu att affären är ”Here we go”.

City uppges betala 20 miljoner pund till Crystal Palace för mittbacken, det motsvarar omkring 247 miljoner kronor.

Guehi ska även ha accepterat en flytt till City.