Romano: Marc Guehi allt närmare Manchester City

Marc Guehi var nära en flytt till Liverpool i somras.

Nu ser det istället ut att bli en flytt till Manchester City för mittbacken.

En övergång uppges nu närma sig enligt Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Marc Guehi såg ut att skriva på för Liverpool på deadline day i somras, men övergången sprack i sista stund.

Sedan dess har det ryktats flitigt kring mittbacken och flera toppklubbar ute i Europa, utan att något blivit riktigt konkret. Tills nu.

Transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att en övergång till Manchester City börjar närma sig för mittbacken.

City ska ha avancerat rejält gällande en Guehi-affär de senaste tolv timmarna och ett starkt kontrakt ska ha presenterats till mittbacken.

Guehi som sitter på utgående avtal är fri att förhandla med andra klubbar innan sommaren, samtidigt kan City komma att diskutera med Crystal Palace enligt uppgifterna. Detta för att ta honom redan nu i vinter.

För att hå loss honom i vinter kan City behöva betala 40 miljoner pund (runt 490 miljoner kronor). Detta rapporterade The Guardian nyligen var Palace prislapp på mittbacken.