Romano: Bove nära övergång till England

För ett drygt år sedan drabbades Eduardo Bove av ett hjärtstillestånd i en Serie A-match.

Nu närmar han sig en övergång till Watford, enligt Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Det var under matchen mellan Fiorentina och Inter i december 2024 som 23-åriga Edoardo Bove kollapsade på planen efter att ha drabbats av hjärtstillestånd. Direkt efter det bildade spelarna på planen en stor ring kring argentinare som senare fick akut sjukvård och fördes till sjukhus i ambulans.

Efter det har Bove, enligt italiensk press, opererat in en pacemaker vilket omöjliggör spel i Italien då det inte är tillåtet att spela med en sådan i Serie A.

Ett drygt år senare har Roma-spelaren, som var utlånad till Fiorentina, tagit sig tillbaka till fotbollsplanen men alltså inte gjort någon match i den italienska högstaligan.

Snart kan det dock bli tal om en comeback för 23-åringen, då han enligt Fabrizio Romano ryktas vara nära en övergång till engelska Watford. Enligt uppgifterna ska en övergång göras klart under helgen och spelaren ansluta till sitt nya lag nästa vecka.

Edoardo Bove har kontrakt med Roma fram till sommaren 2028.