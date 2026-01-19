Romano: LAFC värvar Amin Boudri

Amin Boudri ser ut att lämna Gais.

21-åringen ska vara klar för en övergång till Los Angeles FC.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Amin Boudri slog igenom i Gais förra säsongen. Tidigare uppgifter gör gällande att MLS-klubben LAFC höjt sitt bud på stjärnan till ungefär tre miljoner euro, vilket motsvarar drygt 32 miljoner kronor.

Nu kommer transferjournalisten Fabrizio Romano med nya uppgifter att LAFC och Gais är överens om en affär. Göteborgsklubben säljer Boudri för 3,3 miljoner euro (35 miljoner kronor), skriver Romano.

🚨🇺🇸 Excl: LAFC agree deal to sign Amin Boudri on $3.3m fee for Swedish U21 talent. Seen as one of the best players in Allsvenskan this year after deal done with his agent Hosseini, Boudri on his way to MLS. pic.twitter.com/jOOSVtaV4G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

GP har även rapporterat om att Gais accepterat ett bud från LAFC och att en Ligue 1-klubb gett sig in i jakten.

Boudri gjorde sex mål och två assist på 26 matcher i fjol – när Gais slutade trea.