Uppgifter: Gais accepterar Boudri-bud

Amin Boudri jagas av den amerikanska klubben Los Angeles FC.

Nu har Gais accepterat ett bud på stjärnan.

Detta enligt GP.

Foto: Bildbyrån

Gais-spelaren Amin Boudri, 21, fick sitt genombrott i allsvenskan i fjol. Sedan dess har den offensive pjäsen varit hett villebråd och flera klubbar har visat intresse.

PÅ senare tid har det rapporterats om att MLS-klubben Los Angeles FC vill värva Gais-stjärnan. Transferexperten Fabrizio Romano uppgav nyligen att LAFC höjt sitt bud till tre miljoner euro (cirka 32 miljoner kronor.

Nu kommer GP med uppgifterna att Gais accepterar budet. Tidningen gör även gällande att budet innehåller en vidareförsäljningsklausul och möjlighet till framtida bonusar. Samtidigt ska ingen affär vara helt klar ännu.

Boudri noterades för sex mål och två assist på 26 matcher i allsvenskan i fjol.

