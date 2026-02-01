Romano: Liverpool i samtal om Lutsharel Geertruida
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Arne Slot har öppnat för att Liverpool ska förstärka innan deadline.
Nu kan de regerande Premier League-mästarna vara på väg att göra det.
Samtal gällande Lutsharel Geertruida uppges ha inletts.
Arne Slot har öppnat för att Liverpool vill förstärka truppen innan transferfönstret stänger.
Nu kommer transferexperten Fabrizio Romano med uppgifter om att de regerande Premier League-mästarna också kan vara på gång med ett värvningsförsök.
Liverpool uppges nämligen ha inlett samtal med Sunderland gällande Lutsharel Geertruida.
Den 25-årige försvararen känner Arne Slot väl, han var nämligen lagkapten i Feyenoord under Slots tid i klubben.
Geertruida är inlånad av Sunderland från RB Leipzig och står den här säsongen noterad för 15 framträdanden i Premier League.
Den här artikeln handlar om: