Romano: Liverpool i samtal om Lutsharel Geertruida

Arne Slot har öppnat för att Liverpool ska förstärka innan deadline.

Nu kan de regerande Premier League-mästarna vara på väg att göra det.

Samtal gällande Lutsharel Geertruida uppges ha inletts.

Foto: Bildbyrån

Arne Slot har öppnat för att Liverpool vill förstärka truppen innan transferfönstret stänger.

Nu kommer transferexperten Fabrizio Romano med uppgifter om att de regerande Premier League-mästarna också kan vara på gång med ett värvningsförsök.

Liverpool uppges nämligen ha inlett samtal med Sunderland gällande Lutsharel Geertruida.

Den 25-årige försvararen känner Arne Slot väl, han var nämligen lagkapten i Feyenoord under Slots tid i klubben.

Geertruida är inlånad av Sunderland från RB Leipzig och står den här säsongen noterad för 15 framträdanden i Premier League.