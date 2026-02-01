Slots besked: Liverpool vill värva innan deadline

Det engelska transferfönstret stänger under måndagen.

Innan dess ser Liverpool ut att vilja värva.

– Jag tror att vi försöker stärka upp truppen, säger Arne Slot enligt This Is Anfield.

Foto: Bildbyrån

De stora internationella transferfönstrena stänger under måndagen.

För Liverpool, som var väldigt aktiva på marknaden i somras, har detta vinterfönster hittills varit väldigt lugnt, men innan deadline kan nu saker vara på väg att hända.

– Jag tror att vi försöker stärka truppen och inte försvaga den. Men ja, 48 timmar kvar. Vi får se var fönstret hamnar, säger Arne Slot efter gårdagens seger mot Newcastle enligt This Is Anfield.

I och med att Liverpool har långtidsskador på Giovanni Leoni och Conor Bradley, samt att Jeremie Frimpong och Joe Gomez för tillfället är skadade, är det inte otänkbart att tänka att det är i backlinjen storklubben kan komma att förstärka, ifall det blir någon värvning innan deadline.