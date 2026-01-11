Uppgifter: Så mycket kräver Crystal Palace för Guehi

Han har ryktats bort från Crystal Palace i över ett halvår.

Nu har London-klubben satt en prislapp på Marc Guehi.

40 miljoner pund, eller 493 miljoner kronor.

Marc Guehi uppgavs vara mycket nära en flytt till Liverpool under sommaren, men affären sprack i sista stund och sedan dess har mittbacken fortsatt vara ryktenas man.

Under det pågående vinterfönstret har det fortsatt rapporteras om intresse från Liverpool, men även om intresse från toppkonkurrenterna Manchester City och Arsenal.

Under den senaste tiden har det också varit den ljusblå Manchester-klubben som sagts vara närmast en värvning av den engelska landslagsmannen och för några dagar sedan uppgav Daily Star att mittbacken kan bli klar för Pep Guardiolas lag inom kort.

Vad kräver då Crystal Palace för att släppa sin lagkapten? 40 miljoner pund, eller 493 miljoner kronor, enligt ansedda The Guardian. De skriver även att det sannolikt kommer att bli en flytt till Manchester City, även om Liverpool fortsatt ska vara intresserade tillsammans med Barcelona, Real Madrid och Arsenal.

25-åringen står den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 20 matcher i Premier League.

