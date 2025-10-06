Roony Bardghjis värde ökar – hans högsta någonsin

Roony Bardghji har fått mer förtroende än kanske väntat i FC Barcelona.

Detta har även fått den svenske jättetalangens värde att stiga.

Transfermarkt uppskattar nu hans värde till tio miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji bytte FC Köpenhamn mot FC Barcelona i somras.

Den spanska storklubben betalade 2,5 miljoner euro för svensken (ungefär 27 miljoner kronor).

Frågan alla ställde sig när 19-åringen skrev på för FC Barcelona var hur mycket, eller kanske snarare hur lite speltid han skulle få.

Nu när han varit i klubben i några månader så kan vi konstatera att han redan nu fått en del förtroende.

Det har blivit fyra framträdanden i La Liga, varav två från start och så sent som igår kväll hoppade han in, dessvärre missade han en jättechans när Sevilla körde över Barcelona och vann med 4–1.

Även om det inte blivit några poäng för jättetalangen i storklubben så stiger nu hans värde.

Transfermarkt kommer nämligen nu med en uppdatering gällande La Liga-spelares värde och där ökar svenskens värde från 7,5 miljoner euro till 10 miljoner euro (ungefär 109 miljoner kronor).

Det här är även talangens högsta värdering någonsin, det högsta han värderats till innan var 9 miljoner euro, detta innan korsbandsskadan.

Nu kan det bli landslagsdebut för jättetalangen

Något som också kan ha påverkat talangens nya värdeökning är uttagningen i A-landslaget.

Som bekant så finns Roony Bardghji med i Jon Dahl Tomassons trupp för första gången och 19-åringen kan under kommande samling få göra A-landslagsdebut.

Sverige ställs mot Schweiz och Kosovo i VM-kvalet under den kommande samlingen, matcherna spelas den 10 respektive 13 oktober.