Rykte: Cole Palmer överväger flytt till Manchester United

Han uppges ha tröttnat på situationen i Chelsea.

Därför överväger stjärnan Cole Palmer en flytt till Manchester United.

Det rapporterar brittiska The Sun.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av januari som chockuppgifter basunerades ut från brittisk press. De handlade om att Chelsea-stjärnan Cole Palmer var aktuell för en flytt till Manchester United.

Bakgrunden till detta handlade om att Palmer själv uppgavs lida av hemlängtan, då han kommer från Manchester. Någon sådan flytt skulle dock inte äga rum innan vinterfönstret stängde.

Sedan dess har den engelska landslagsmannen fortsatt att spela för London-klubben som för dagen befinner sig på en sjätte plats i Premier League och som nyligen åkte ur Champions League efter storförlust mot Paris Saint-Germain.

Nu uppges han, enligt den brittiska tabloiden The Sun, ha tröttnat på situationen i Chelsea och känner sig frustrerad över resultaten den senaste tiden.

Det har också lett till att Palmer nu överväger en flytt hem till Manchester och den röda storklubben Manchester United. Detta trots att han är skolad i rivalen Citys akademi.

Hur det blir med den saken återstår att se, då sommarens transferfönster öppnar måndagen den 15 juni. Under årets säsong står Palmer noterad för spel i 20 matcher, där han har gjort nio mål och en assist.