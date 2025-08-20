Alexander Isak vill lämna Newcastle.

Enligt The Telegraph kommer anfallaren inte få igenom sin önskan, trots den öppna konflikten mellan parterna.

”Tror du fortfarande att det finns en chans att Alexander Isak ansluter till Liverpool, lycka till”, skriver journalisten Luke Edwards på X.

Isak blir kvar i Newcastle, enligt The Telegraph. Foto: Alamy

Det var i går, tisdag, kväll som Newcastles svenske stjärna Alexander Isak till sist bröt tystnaden. Den 25-åriga anfallaren befinner sig i en konflikt med ”The Magpies”, som sägs ha nekat hans önskan om att få lämna klubben. I ett inlägg på sina sociala medier riktade Isak skarp kritik mot klubben.

”När löften bryts och förtroendet går förlorat kan relationen inte fortsätta. Det är där jag befinner mig just nu – och därför förändring ligger i allas bästa intresse, inte bara mitt eget”, skrev Isak.

Under natten till onsdag svarade Newcastle i ett uttalande på klubbens hemsida.

”Vi är tydliga i vårt svar att Alex har ett gällande kontrakt och att inget löfte någonsin har gjorts av en klubbföreträdare att Alex kan lämna Newcastle United denna sommar.”, skrev klubben och förtydligade att det inte ser ut att bli en försäljning i sommarens transferfönster.

”Som förklarats för Alex och hans representanter, måste vi alltid ta hänsyn till Newcastle Uniteds, lagets och våra supporters bästa intressen i alla beslut, och vi har varit tydliga med att villkoren för en försäljning denna sommar inte har uppfyllts. Vi förutser inte att dessa villkor kommer att uppfyllas.”

Isak kommer inte att lämna

Newcastle ska tidigare ha nobbat ett bud från Liverpool på motsvarande omkring 1,5 miljarder kronor, något som ska ha fått situationen mellan klubb och spelare att eskalera och blossa upp i fullskalig konflikt.

Sedan dess har Alexander Isak inte medverkat på klubbens försäsongsträningar och han missade ligapremiären mot Aston Villa i helgen.

Samtidigt har Liverpool rapporterats vara redo att lägga ett nytt bud på svensken redan i veckan, ett bud på motsvarande 1,7 miljarder kronor enligt The Sun. Men trots det slår brittiska The Telegraph fast att det inte kommer att bli en exit för Isak denna sommar.

Tidningen hänvisar till en högt uppsatt källa inom Newcastle som har hävdat att det ”inte finns någon chans alls” att Alexander Isak säljs, trots det öppna konflikten mellan parterna.

If you are reading Newcastle's statement tonight and still think there is a chance Alexander Isak will be joining Liverpool this summer, good luck to you. You're going to need it. I've been trying to tell you all summer what the situation was. Some of you didn't want to listen… — Luke Edwards (@LukeEdwardsTele) August 19, 2025

”Om du läser Newcastles uttalande i kväll och fortfarande tror att det finns en chans att Alexander Isak kommer att gå till Liverpool denna sommar, lycka till. Du kommer att behöva det. Jag har försökt berätta för er hela sommaren vad situationen var. Några av er ville inte lyssna.”, skriver The Telegraph-journalisten Luke Edwards på X.