Rykte: Thomas Frank kan ta över Crystal Palace

Han fick sparken från Tottenham Hotspur i början av februari.

Nu kan Thomas Frank vara aktuell för att ta över Crystal Palace.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bildbyrån

Den 11 februari befann sig Tottenham Hotspur på en 16:e-plats i Premier League och hade dagen innan förlorat mot Newcastle United. Då valde Londonklubben att entlediga tränaren Thomas Frank.

Sedan dess har dansken stått utan jobb, men kan nu vara aktuell för en ny tjänst under sommaren.

Enligt tabloiden The Sun har Crystal Palace med den förre Brentford-tränaren på en lista över tänkbara ersättare till den nuvarande managern Oliver Glasner som uppges lämna klubben under sommaren.

Anledningen till att Frank sägs finnas med på listan beror på att han har en liknande profil och spelsätt som österrikaren.

Vidare ska även Frank själv vara öppen för att ta sig an ett nytt jobb, trots besvikelsen med Spurs.