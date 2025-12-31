Sandviken bekräftar bonus: ”Betydande tillskott”

Herman Johansson har sålts till Dallas.

Då jublar Sandvikens IF.

”Vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott”, skriver klubben.

Foto: Alamy

Dagen före nyårsafton meddelade Mjällby AIF att succéspelaren och guldhjälten Herman Johansson, 28, säljs till FC Dallas i den amerikanska högstaligan MLS.

– Jag vill ge FC Dallas-fansen fantastiska ögonblick och visa all min passion och glädje på planen, sa wingbacken i ett uttalande från Dallas.

Johansson stod för hela sju mål och elva assist för Mjällby under den guldvinnande säsongen och enligt tyska Sky Sports landade affären med Dallas på motsvarande 11 miljoner kronor. Då jublar 28-åringens tidigare klubb, Sandvikens IF.

Har vidareförsäljningsklausul

Herman Johansson representerade Sandviken under säsongen 2020 innan han lämnade för Mjällby, och enligt ett uttalande från superettan-klubben fanns det även en vidareförsäljningsklausul i avtalet mellan klubbarna. Det betyder att Saif får ”ett betydande tillskott” efter miljonövergången till Dallas.

ℹ️ Ex-SIF:aren Herman Johansson säljs från Mjällby till FC Dallas i MLS och vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott till Sandvikens IF tack vare en vidareförsäljningsklausul. pic.twitter.com/ySSwtANaq9 — Sandvikens IF (@SandvikensIF) December 31, 2025

”Ex-SIF:aren Herman Johansson säljs från Mjällby till FC Dallas i MLS och vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott till Sandvikens IF tack vare en vidareförsäljningsklausul”, skriver klubben i ett uttalande.

Hur stor summa det rör sig om framgår inte.