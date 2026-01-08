Sigurgeirssons tydlighet: ”Tror inte jag vill flytta dit”

Mjällby AIF har uppgets vara intresserade av Ísak Andri Sigurgeirsson.

Däremot tror inte spelaren själv att en sådan transfer kommer att bli av.

– Det förvånar mig inte om det har svalnat lite, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i december som FotbollDirekt kunde berätta att Mjällby AIF var intresserade av IFK Norrköpings Ísak Andri Sigurgeirsson.

Detta var kort efter det att ”Peking” degraderats från allsvenskan efter kvaldebaclet mot Örgryte IS.

Nu menar islänningen själv att han har varit i kontakt med de svenska mästarna, men att det var en tid sedan.

– Deras sportchef ringde mig. De ville ha mig och ta ett möte med mig. Om jag skulle gå dit sa Aksum hur han såg på min roll. Men det är ganska längesen och vi har inte pratat sedan dess, säger han till NT och fortsätter:

– Jag minns inte ens när mötet var, kanske lite före jul. Sen har jag som sagt inte hört något. Det förvånar mig inte om det har svalnat lite. Sån är fotbollen. Jag var inte lika bra sista sex matcherna som jag var i de första matcherna av säsongen.

Om Sigurgeirsson tror att det kommer att bli en flytt till Listerlandet?

– Jag har ingen aning om jag skulle vilja flytta dit. Jag tror inte jag vill flytta dit, men allt kan hända, avslutar han.

Totalt sett står Ísak Andri Sigurgeirsson noterad för 73 matcher i ”Peking” där han har gjort 13 mål och åtta assist.







