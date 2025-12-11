AVSLÖJAR: Mjällby visar intresse för Norrköping-stjärnan

Mjällby står inte passivt efter SM-guldet.

Flera tänkbara nya namn har nämnts på kort tid – nu kan FotbollDirekt avslöja att Ísak Andri Sigurgeirsson är aktuell.

– Jag vill inte kommentera det i det här läget, säger sportchef Hasse Larsson.

Foto: Bildbyrån

Mjällby är färska svenska mästare men trots en skräll som är bland det största i den allsvenska historien så är vardagen snabbt här. Det finns uppenbart utmaningar och Elliot Stroud och Herman Johansson är det definitivt, då duon ser ut att bli svårt att hålla kvar i transferfönstret.

Maif står emellertid inte med garden nere och på kort tid har försök kring flera namn nämnts, som exempelvis Isak Dahlqvist (enligt FotbollDirekts uppgifter) innan han valde Österrike och även med danska Hobros Max Nielsen, enligt uppgifter från Tipsbladet. Nu kommer ännu ett starkt uppslag och den här gången handlar det om IFK Norrköpings Ísak Andri Sigurgeirsson, 22.

Kopplats ihop med Hammarby

Enligt flera oberoende källor till FotbollDirekt är han ett namn för våra mästare, om Abdoulie Manneh lämnar i vinter. Däremot uppges ”Peking” ännu inte vara kontaktade om islänningen utan än så länge enbart spelarens representanter.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i höst har Fotbollskanalen haft uppgifter om intresse för Sigurgeirsson från Hammarby. 22-åringen har också kopplats ihop med icke-namngivna klubbar från Belgien och tyska 2. Bundesliga.

Ísak Andri Sigurgeirsson svarade för totalt tre mål och sju assist när IFK Norrköping åkte ur allsvenskan i år. Han har kontrakt med ”Peking” över 2026.