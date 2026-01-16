Silly Season-fredag – Priske överens med engelsk klubb

AIK leder jakten på Sheffield United-spelare, IFK Norrköping uppges ha gjort rekordaffär och nya bud på Silas Andersen.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens August Priske gjorde succé ifjol när han vann den allsvenskan skytteliga. Enligt danska Tipsbladet är dansken nära en övergång med Birmingham City i The Championship. Parterna uppges vara överens kring de personliga villkoren.

Häcken håller hårt i stjärnan Silas Andersen och enligt uppgifter till FotbollDirekt har det inkommit flera bud från 3-5 klubbar. FD erfar att det handlar om klubbar i The Championship.

IFK Norrköping kan slå rekord. Enligt Aftonbladet kommer den damallsvenska klubben att sälja stjärnan Wilma Leidhammar för 3,9 miljoner kronor. Peking-kaptenen uppges lämna för Birmingham City i den näst högsta ligan i England.

AIK uppges stärka upp på mittfältet. Sajten Football Insider hävdar att ”Gnaget” leder jakten på Sheffield United-spelaren Alex Matos. Sajten gör gällande att diskussioner förts mellan parterna.

Adam Wikman lämnar Sirius. Enligt Tipsbladet är lagkaptenen klar för danska Silkeborg. Det uppges röra sig om ett låneavtal där den danska klubben har en köpoption.

Rosenborg kan vara på jakt efter en ny målvakt och pekar enligt uppgifter ut Leopold Wahlstedt som ett huvudalternativ. Den 26-årige svensken, som i dag är andremålvakt i Århus, kan bli aktuell om klubbens nuvarande förstakeeper Sander Tangvik säljs.

Robbie Ure har dragit till sig intresse från flera klubbar. IK Sirius uppges enligt Silly-journalisten Ben Jacobs redan nobbat ett bud på nära 19 miljoner kronor från ukrainska FC Polissja Zjytomyr, som nu väntas återkomma med ett förbättrat erbjudande runt 31 miljoner.

