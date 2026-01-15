Hettar till – men inte lätt att möta Häckens krav

Silas Andersen gjorde sig ett allsvenskt toppnamn i fjol.

Nu är han högaktuell för flera utländska alternativ.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Häcken information om att bud är på gång.

Foto: Bildbyrån

Celtic och Rangers har nyligen nämnts. Även FC Köpenhamn kom upp innan jul.

Silas Andersen lever påpassad – men ännu utan att någonting har hänt. Men det lär det göra Tord nog kring ett av allsvenskans mest attraktiva namn.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu nya bud på gång kommande vecka. Så många som 3-5 klubbar bedöms finnas med i spelet – men inte längre nämnda Rangers eller FCK, enligt vad FD erfar. Utöver Skottland ska det även handla om The Championship i England.

FD avslöjade redan i höstas att Häcken kräver omkring 90 miljoner kronor och det uppges inte ha förändrats men det uppges kunna handla om en lägre grundsumma och lättuppnåeliga bonusar upp till den nämnda summan.

Silas Andersen anslöt till Häcken inför säsongen 2025. Dansken noterades för fem mål och tre assist på 45 tävlingsmatcher i fjol. Kontraktet med Häcken löper ut efter 2028.