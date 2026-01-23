Sirius stoppar Walta från spel: ”Det är ett känsligt läge”

Leo Walta gjorde succé förra säsongen och har ryktats bort från IK Sirius.

Nu stoppar Uppsalaklubben mittfältaren från spel med en dryg vecka kvar av transferfönstret.

– Vi har valt att han inte ska spela med tanke på att det är ett känsligt läge i transferfönster, säger Andreas Engelmark till UNT.

Foto: Bildbyrån

Leo Walta gjorde otrolig succé i IK Sirius den gångna säsongen och mycket talar för att det kommer att bli en flytt i vinter.

Andreas Engelmark har nyligen uttalat sig och menat på att han skulle bli förvånad ifall mittfältaren blev kvar.

– Jag skulle bli förvånad om han blir kvar. Men man vet aldrig, sa Sirius-tränaren till Analysrummet nyligen.

Någon flytt har det inte blivit ännu och Walta tränar på med IK Sirius, men något matchspel kommer det inte bli för mittfältaren.

Sirius meddelar att mittfältaren inte kommer att spela årets första träningsmatch.

Jonathan Ederström, chef för herrlaget, menar på att beslutet är ömsesidigt, samtidigt pågår inga konkreta förhandlingar just nu.

– Nej, vi är inte i en konkret förhandling just nu. Jag och Leo hade ett samtal där vi ömsesidigt kände att det var bättre att han stod över. Det är inte mer dramatiskt än så