Skjuter ner hoppet om stjärnan i Djurgården: ”Tveksamt”

I förra veckan berättade den turkiska journalisten Mustafa Korkusuz för FotbollDirekt att han tror Daniel Amartey kan vara öppen för en återkomst i Djurgården efter långa tiden utan klubb sedan uppbrottet från Besiktas.

Men sportchef Bosse Andersson ser det inte som speciellt troligt.

– Det känns tveksamt, säger Andersson till FD.

”Nu när han inte har någon klubb tror jag definitivt att han är öppen för det”.

Orden var Mustafa Korkusuz, journalist på stora turkiska tv-kanalen TRT Spor.

Intervjun på FotbollDirekt handlade om mystiken kring Daniel Amartey, förre Premier League-vinnaren med Leicester som sommaren 2023 anslöt till Besiktas men som i september i fjol plötsligt lämnade den turkiska klubben i förtid.

Sedan dess har den 30-årige ghananen gått utan klubb – och därför tror alltså Korkusuz att det är fullt rimligt att se Daniel Amartey i Djurgården igen, klubben som han slog igenom i som tonåring för drygt tio år sedan.

Men sportchef Bosse Andersson som var den som sålde Amartey till FC Köpenhamn sommaren 2014 är inte helt såld på idén att mittbacken spelar i Dif kommande säsong i allsvenskan.

– Klart det alltid spekuleras mycket, men två saker som du vet som försvårar omständigheterna är utlänningskvoten och position. Du förstår själv, det känns tveksamt, säger Andersson till FotbollDirekt.

Överraskad av Amarteys sits: ”Klart det är förvånande”

Som sportchefen är inne på hade Djurgården redan den gångna säsongen problem med för mycket utlänningar i laget vilket gjorde att exempelvis dyra vinterförvärvet Nino Žugelj ofta hamnade utanför truppen.

På samma sätt finns som sportchef Bosse Andersson säger flera vassa mittbackar redan i form av Marcus Danielson (visserligen med utgående kontrakt), kapten Jacob Une, finska landslagsmannnen Miro Tenho och sparkapitalet Mikael Marqués som fick året spolierat på grund av skada.

– Jag kan säga att Amartey inte är den spelare som jag har mest kontakt med, det var något år sedan när han spelade ihop med Omar Colley (i Besiktas) där vi facetimeade, det var ett samtal med glimten i ögat.

En anledning till att Amartey fortsatt inte hittat en klubb efter uppbrottet med Besiktas ska enligt Mustafa Korkusuz ha att göra med Amarteys höga löneanspråk – något som också skulle tala emot en flytt till allsvenskan och Djurgården.

– Ekonomi är alltid en utmaning, men vi har heller aldrig diskuterat Amartey, säger Andersson som medger förvåning över att sin förre stjärnspelare är klubblös.

– Med den meritlista som han har… klart det är förvånande.

