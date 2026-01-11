Sky: Bayern München knyter till sig 16-årig talang

Kennet Eichhorn, 16, spelar till vardags i Hertha BSC.

Snart kan han bli en del av Bayern München.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

Den 16-årige mittfältstalangen Kennet Eichhorn har redan lyckats med att slå sig in i 2.Bundesliga-laget Hertha BSC startelva.

Nu kan han vara på väg att flytta på sig, till en bättre liga och klart större klubb.

Detta då Bayern München, enligt tyska Sky Sports, ”seriöst överväger” att värva talangen.

Uppgifterna gör gällande att Eichhorn har en utköpsklausul på 12 miljoner euro, eller 128 miljoner kronor, som gör transfern möjlig.

Med Hertha BSC har Kennet Eichhorn spelat 13 matcher i vilka det har blivit ett mål. Berlin-klubben befinner sig just nu på en sjätteplats i den tyska andraligan. Bayern München leder Bundesliga med åtta poäng före Borussia Dortmund.