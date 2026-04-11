Touré kan slå rekord: ”Nivåer som kanske aldrig tidigare har funnits”

Bazoumana Touré gör succé i Hoffenheim.

Sportchef Anderas Schicker ser någonting över det vanliga.

– Bazou har utvecklats väldigt bra. Vi hämtade honom från Sverige för ett och ett halvt år sedan. Man ser vecka efter vecka vilka kvaliteter han har, säger han till Sky Sports.

Bazoumana Touré lämnade Hammarby för Hoffenheim inför 2025 års säsong. Sedan dess har han gjort succé och flera storklubbar rycker i honom. Under fredagskvällen gjorde 20-åringen ett mål mot FC Augsburg från snäv vinkel.

– Bazou har utvecklats väldigt bra. Vi hämtade honom från Sverige för ett och ett halvt år sedan. Man ser vecka efter vecka vilka kvaliteter han har. När intresse uppstår – vilket man märker eftersom han levererar vecka efter vecka – då måste det handla om nivåer som kanske aldrig tidigare har funnits i Hoffenheim, säger sportchefen Andreas Schicker till Sky Sports Tyskland i samband med fredagsmatchen.

En av klubbarna som har ryckt i 20-åringen är Liverpool och nu kommer Sky Sports med nya uppgifter. Enligt Sky Sport, som rapporterade om situationen redan i mars, är TSG Hoffenheim bara beredda att sälja vid en rekordsumma.

En sådan affär skulle göra honom till klubbens dyraste försäljning genom tiderna – en position som i dag innehas av Joelinton efter hans övergång till Newcastle United sommaren 2019 för 43,5 miljoner euro. Uppgifterna gör även gällande att flera Premier League-klubbar är intresserade.



