Sky: Milos Kerkez klar för Liverpool

Det har varit på gång under en längre tid.

Nu närmar sig Liverpool, enligt Sky Sports, en affär med Bournemouth.

Detta gällande vänsterbacken Milos Kerkez.

Efter en strålande säsong med Bournemouth, som slutade nia i Premier League, ser Milos Kerkez ut att lämna ”The Cherries”.

Sedan en lång tid tillbaka har han uppgets vara klar för Liverpool, men utan att någonting officiellt kommunicerats.

Nu skriver den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg att ”The Reds” har nått en fullständig överenskommelse med Bournemouth gällande den 21-årige vänsterbacken. Lägg där till att de sista detaljerna ska vara klargjorda och att hela övergången anses vara en ”done deal”.

Vad gäller övergångssumma har det tidigare skrivits om att ungraren köps loss för 40 miljoner pund, eller 520 miljoner kronor, inklusive bonusar. Kerkez har även sagts skriva på ett femårskontrakt.

Nu ska den ungerske landslagsbacken resa till Liverpool under nästa vecka för att genomgå läkarundersökningen och därefter skriva på sitt nya kontrakt.

Totalt sett står Kerkez noterad för två mål och åtta assist på 74 matcher med Bournemouth.

🚨🔴 EXCL | Milos #Kerkez to Liverpool is considered to be a done deal!

A full agreement has now been reached with Bournemouth, as the final details have been clarified. Long-term contract.

The medical is already being prepared and is expected to take place next week, if… pic.twitter.com/YkeygOzILZ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 20, 2025