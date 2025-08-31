Sky: Serie A-klubb jagar Cornelius
Derek Cornelius är eftertraktad.
Den förre MFF-backen jagas av två storklubbar.
En av dessa är Cremonese, enligt italienska Sky Sports.
I helgen rapporterade transferexperten Fabrizio Romano att den förre MFF-försvararen Derek Cornelius ryktas till skotska Rangers.
Den numera Marseille-spelaren ska även, enligt italienska Sky Sports förhandla med Serie A-klubben Cremonese.
Cornelius anslöt till Marseille från Malmö FF förra året och står noterad för totalt 24 framträdanden. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.
