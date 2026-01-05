Sky Sports: Han blir ny Chelsea-tränare

Chelsea är på jakt efter ny huvudtränare.

Enligt flera brittiska medier ser det ut att bli Liam Rosenior.

41-åringen sägs kunna landa jobbet under måndagen.

Foto: Alamy

Det var på nyårsdagen som Chelsea meddelade att den dåvarande huvudtränaren Enzo Maresca fick lämna klubben med omedelbar verkan. Den italienska tränaren fick gå efter en tung period där London-klubben bara mäktat med en seger på de senaste sju matcherna.

Sedan dess har Chelsea rattats av interimtränaren Calum McFarlane, som ledde klubben till ett 1–1-resultat borta mot Manchester City. Nu ser däremot ”The Blues” ut att ha hittat sin nya permanenta tränare.

Enligt flera brittiska medier, däribland Sky Sports och BBC, kommer Liam Rosenior befinna sig i intervjuer och förhandlingar med klubben under måndagen. Den 41-åriga engelsmannen, som tränar franska Strasbourg (som ingår i samma konsortium som Chelsea), sägs befinna sig i London tillsammans med delar av den franska klubbledningen som i sin tur letar ersättare till Rosenior.

Foto: Alamy

Sky Sports beskriver det som att Rosenior kommer att ta över Chelsea ”om inget oförutsett händer” och han väntas kunna bli klar för toppjobbet redan under måndagen.

Chelsea ligger på femteplats i Premier League efter 20 spelade omgångar.