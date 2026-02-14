Slot insisterar – vill att mittbacken stannar: ”Vi för samtal”

Ibrahima Konaté sitter på ett utgående kontrakt med Liverpool.

Arne Slot berättar att han gärna ser en förlängning med fransmannen.

– Vi skulle inte förhandla om vi inte ville att han skulle stanna, säger Liverpool-tränaren enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Ibrahima Konatés framtid i Liverpool är högst osäker.

Mittbackens kontrakt med de regerande Premier League-mästarna går ut i sommar och det har ryktats en hel del kring honom under det senaste halvåret.

Vad som väntar i framtiden för fransmannen återstår att se, men något som är klart är att Arne Slot gärna ser att han förlänger med Merseyside-klubben.

– Vi för samtal med honom, så det visar vad vi vill, säger han enligt Sky Sports och fortsätter:

– Det är tydligt att vi vill att han ska stanna, men förhandlingar pågår, så låt oss se var det slutar. Vi skulle inte förhandla om vi inte ville att han skulle stanna.

26-åringen står den här säsongen noterad för ett mål på 25 framträdanden i Premier League.