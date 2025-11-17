Smilla Holmberg ryktas till Arsenal: ”Fokuserar här och nu”

KANALPLAN. Smilla Holmberg ryktas vara detaljer från en flytt till Arsenal.

Hammarby-stjärnan vill själv inte kommentera uppgifterna speciellt ingående.

Foto: Bildbyrån

Smilla Holmberg har fått sitt stora genombrott i år.

Ytterbacken har gjort succé i Hammarby i såväl Europa som i damallsvenskan och i somras tog hon en plats i den svenska EM-truppen.

Den senaste tiden har det spekulerats en hel del kring hennes framtid och Sportbladet har rapporterat om att Arsenal vinner dragkampen om jättetalangen och att en övergång endast är detaljer från att bli officiell.

När uppgifterna om de regerande Champions League-mästarna kommer på tal efter Hammarbys överkörning av IF Brommapojkarna så vill inte Holmberg kommentera allt för ingående.

– Nej rykten kommenterar jag inte riktigt. Sen är det klart att jag alltid har haft drömmar om att komma ut i Europa, samtidigt så trivs jag väldigt bra i Bajen. Det är svårt att inte njuta när man kommer ut till ett fullsatt Kanalplan. Bajen har betytt allt för mig, så jag fokuserar här och nu. Nu väntar en väldigt rolig match på torsdag, säger hon.

För Holmberg och Hammarby återstår returmötet mot Ajax i Europa Cup innan uppehåll och ledighet. Blir det så att ytterbacken flyttar i vinter så var gårdagens match mot BP hennes sista i damallsvenskan, åtminstone för den här gången. Den tanken vill hon dock inte tänka.

– Man vill inte riktigt tänka så tror jag, jag blir känslosam av att prata om det för att Bajen har betytt allt för mig. Oavsett så kommer truppen inte att se likadan ut nästa år som nu, det här året har betytt mycket för mig och alla runt om i Bajen.

Holmberg har kontrakt med Hammarby över säsongen 2026.