Spansk media: Barcelona utmanar Liverpool om stjärnan

Alessandro Bastoni, 26, jagas av flera klubbar.

Nu har även Barcelona gett sig in i jakten på Inter-försvararen.

Detta enligt den spanska tidningen Sport.

Foto: Bildbyrån

Liverpool lyckades inte värva Marc Guehi i fjol. engelsmannen gick i stället till konkurrenten Manchester City. Efter den spruckna affären har fokuset skiftats till Inter och mittbacken Alessandro Bastoni. ”The Reds” har tidigare sagts vara redo med ett jättebud på italienaren.

Men det är inte bara Liverpool som visar intresse för 26-åringen. Enligt den spanska tidningen Sport har Barcelona med Bastoni på sin önskelista till nästa säsong. Barça väntas inleda förhandlingar med Inter om en framtida affär.

Enligt Sport är den italienska klubben redo att släppa Bastoni för 70 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 757 miljoner kronor.

Bastonis kontrakt med Inter sträcker sig till 2028.