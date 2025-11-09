Uppgifter: Liverpool redo med enormt bud för Inter-stjärnan

Liverpool ser fortsatt ut att vilja förstärka mittförsvaret.

Den engelska storklubben ser ut att ha ögonen på Inter-stjärnan Alessandro Bastoni.

Merseyside-klubben uppges vara redo att betala 100 miljoner euro för mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Redan i somras var det tydligt att Liverpool vill förstärka truppen med en mittback.

Crystal Palace-stjärnan Marc Guéhi var nära en deadline day-transfer till storklubben, men affären sprack.

En till mittback ser fortsatt ut att vara en prioritet för storklubben och nu kommer rapporter om att Liverpool kan komma att försöka ta Inter-stjärnan Alessandro Bastoni.

Italienska Il Giorno rapporterar nämligen att Liverpool är beredda att spendera 100 miljoner euro på italienaren, det vill säga ungefär 1,1 miljard kronor.

Bastoni har kontrakt med Inter fram till sommaren 2028 och den 26-årige försvararen står den här säsongen noterad för ett mål och tre assist på tolv matcher.