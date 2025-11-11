Stahres svåra beslut och lättnad: ”Det hade varit katastrof” 

Mikael Stahre gick in i ett rent räddningsuppdrag i norska Stabaek.

Några månader senare har det slutat med framgång och ett räddat kontrakt.

– Vi har klarat av ett extremt skarpt läge. Nu ska jag ta ett beslut om min framtid, säger Stahre till FD.

Foto: Bildbyrån

Ett av våra mest framgångsrika svenska tränarnamn den senaste 15-årsperioden ser ut att ha hur många tränarliv som helst. Mikael Stahres senaste klubb är hans elfte och snart kan ännu en vara ett faktum.

Efter det säkrade nya kontraktet med norska Stabaek så väljer den förre allsvenske guldtränaren mellan flera olika klubbar. Dels har det funnits uppgifter om en fortsättning i Stabaek men också om en klubb från Kina (Fotbollskanalen). Det sistnämnda är även uppgifter som FotbollDirekt har fått bekräftade.

Mikael Stahre bekräftar flera aktuella bud – bland annat från sin nuvarande klubb.

– Alltså jag och Patrick Jildefalk, har bud i från Stabaek och andra klubbar, säger han.

– Allsvenskan vill jag inte kommentera men det stämmer att det finns intresse från Asien.

När ska du ta ett beslut? Vi har tidigare haft uppgifter om att du du vill ha klart inom några veckor.

– Det stämmer det också. I slutet av den här månaden eller i början av nästa.

Hur känner du dig med tanke på den stora osäkerhet du gick in i när du tog ett utdömt Stabaek?

– Men vi har klarat av ett extremt skarpt läge och har räddat kvar Stabaek. Det hade varit en total sportslig katastrof om vi hade åkt ur. Dels för att Stabaek är en stor norsk klubb men också för att en nybyggd arena ska stå klar här nästa år.

Hur ser du på framtiden? Vad är viktigast för ditt beslut?

– Vi får se men mycket handlar om att det är en sak att göra ett kortsiktigt jobb och något helt annat på längre sikt. Vi måste veta förutsättningar för att kunna ta ställning, vad Stabaek vill framåt.

