Stoppade affär: ”Värderar honom högre än pengar”

Elliot Stroud är ett av allsvenskans största namn – men utan att vara såld.

Mjällby har lyckats med konststycket att rädda kvar honom i vinter och har nobbat stora pengar.

– Det där med ekonomi är svårt men vi har råd att värdera honom högre än pengar, säger Maif:s Hasse Larsson till FotbollDirekt.

Mjällby ser ut att undgå att köpas sönder efter det sensationella SM-guldet.

Visst är namn som Noel Törnqvist och Herman Johansson borta men både Abdoulie Manneh och Elliot Stroud finns likväl kvar. Nu hyllas framförallt den sistnämnde för sitt ostressade sätt efter ett utlandskontrakt.

Vid det här laget har han två gånger om stoppats från större chanser av Mjällby.

Dels handlar det om franska Lille som förra hösten bjöd 35 miljoner kronor men också om ett sista-minuten-bud för några veckor sedan från Serie A-klubben Pisa (FD:s avslöjande).

Mjällbys sportchef Hasse Larsson är lättad och en sportslig vinnare.

En stor del i det handlar om Strouds lugn och genuina sätt – trots att han har stoppats från stora möjligheter.

– Han har hela tiden visat förståelse och är så lojal. Det han har gjort och gör för Mjällby är otroligt, hyllar Larsson.

– Det är klart att det är speciellt att vi lyckas behålla en spelare som är en av allsvenskans bästa. Det säger mycket om honom och om Mjällby som klubb konstaterar han och fortsätter:

– Det är en speciell spelare som vi är sjukt glada att han är kvar.

Men ni och han har kunnat tjäna stora pengar. Har det varit svårt att ta beslutet att stoppa honom?

– Både och. Egentligen är det mellan oss men vi förklarade läget för honom och han har visat förståelse. Vi pratade med Pisa men efter försäljningen av Herman (Johansson) så kunde vi helt enkelt inte tappa ännu ett större namn.

– Ja, det är klart att vi är lättade. Alla är det att för vi får behålla en av allsvenskans bästa.

Ni har nobbat bud på allt från 20 till över 30 miljoner. Är inte det anmärkningsvärt för en liten klubb som Mjällby att ha råd med det?

– Ja, kanske är det. Men det är som sagt svårt med ekonomi kontra det det sportsliga och vi har råd att värdera honom högre än pengar.

Att ni har råd handlar det om de stora intäkter ni har haft senaste två åren?

– Vi har ju gjort flera stora affärer och det är klart att det har påverkat och lättare gör att vi har råd att göra som vi har gjort med Elliot.

Under guldsäsongen ifjol noterades Stroud för tio mål och fem assist på 28 matcher i allsvenskan.