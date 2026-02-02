AVSLÖJAR: Bud från Serie A på Mjällby-stjärnan

Elliot Stroud är en av Mjällbys största guldhjältar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns ett bud från Pisa i Serie A – men Mjällby vill inte sälja.

– Han stannar minst till sommaren, konstaterar Hasse Larsson för FD.

Foto: Bildbyrån

Det är inte länge sedan som FotbollDirekt avslöjade ett seriöst intresse för Elliot Stroud, från Sparta Prag.

Utöver den tjeckiska storklubben fanns även ett jämbördigt MLS-alternativ. Men någon affär med 23-åringen blir det inte.

Så ser det ut – trots ett bud från Serie A. När risken är uppenbar för att Abdoulie Manneh lämnar så blir yttern kvar.

Sportchef Hasse Larsson uttalar sig nu för FotbollDirekt.

– Han stannar minst till sommaren, konstaterar Hasse Larsson denna eftermiddag.

FotbollDirekt har även tidigare rapporterat om att Mjällby vill ha 35 miljoner kronor och även har presenterat ett bud om en förlängning av kontraktet som går ut i december.

I Pisa spelar för närvarande svensk-turken Isak Vural sedan sommaren 2025. Enligt italiensk media kan även den nuvarande Elfsborgs-managern Oscar Hiljemark ta över klubben inom kort.

Sedan Elliot Stroud anslöt till Mjällby AIF har han spelat 90 matcher i vilka det har blivit 20 mål och tolv assist. Hans avtal sträcker sig till slutet av året.

FOTNOT: FotbollDirekt har utan resultat sökt hans agent Paul Hansén för en kommentar.