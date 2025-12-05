Stort allsvenskt intresse för Vikström: ”Kul för Rudi”

FF Jaros Rudi Vikström uppges vara jagad av flera allsvenska klubbar.

Nu bekräftar klubbdirektör Dan Käldman att intresset för deras supertalang är stort.

– Ett par klubbar har kontaktat oss, säger han till Yle.

Foto: Bildbyrån

Under årets säsong har den lovande anfallaren Rudi Vikström, 18, fått sitt stora genombrott i Finland. Detta då han gjorde sju mål och en assist på 27 matcher.

För en månad sedan uppgav den finska tidningen Helsingin Sanomat att Vikström jagas av flera finländska klubbar – och tre allsvenska. I Finland handlade det om Inter Turku, KuPS, SJK, HJK Helsingfors och Ilves – I Sverige om Djurgårdens IF, Hammarby IF och IFK Göteborg.

Under gårdagen menade en annan finsk tidning, Ilta-Sanomat, att Mjällby AIF och SJK Seinäjoki lagt ett bud på 18-åringen.

Nu berättar Jaros klubbdirektör, Dan Käldman, att intresset för deras supertalang är stort.

– Det är kul för Rudi att det är mycket surr runt honom och det finns ett stort intresse. Ett par klubbar har kontaktat oss, men det finns inget som vi kan kommentera, säger han till Yle och meddelar att man har satt en prislapp på Vikström.

– Vi har diskuterat en ungefärlig summa, en prislapp. Den kan jag inte gå ut med, förstås. Och det är klart att den kan justeras i framtiden, men i dagsläget finns en viss summa som vi har satt som mål.

Med FF Jaro har Rudi Vikström kontrakt över 2026, med en option att förlänga över 2027.

