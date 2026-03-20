Svarar på Sverige-ryktet: ”Det finns”

Foto: Alamy

Norwichs Emiliano Marcondes har kopplats ihop med svenska klubbar flera gånger. 2024 var Djurgården intresserade av dansken men ingen affär blev av. Expressen har nyligen rapporterat att Marcondes är nära att bryta med Norwich och att det bland annat finns svenskt intresse.

– Nej, det är inte alls fallet. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag är fullt involverad här, och jag reser med och finns runt laget, säger Marcondes till Tipsbladet och tillägger:

– Det betyder dock inte att jag inte kan flytta nu. Det kräver dock att klubbarna är överens med varandra.

Samtidigt bekräftar den offensive pjäsen att det finns skandinavsikt intresse.

– Det finns Norge, Sverige och sedan har vi också lite kontakt med MLS, som också är öppen. Det är en helt annan marknad, så det är svårare, eftersom man är lite mer känd i Skandinavien och England.

Marcondes noteras för ett mål och två assist på 17 tävlingsframträdanden den här säsongen.