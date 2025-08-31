Uppgifter i natt: Newcastle öppnar för att sälja Isak

Alexander Isak ser ut att få igenom sin flytt.

Enligt The Telegraph är Newcastle öppet för att sälja stjärnan till Liverpool.

Summan som krävas rapporteras vara drygt 1,6 miljarder kronor.

Foto: Alamy

Det är bara timmar kvar på det brittiska transferfönstret och Alexander Isaks eventuella övergång från Newcastle till Liverpool ser ut att bli ett race in i det sista. Men mot alla odds ser den nu faktiskt ut att kunna bli av.

Enligt brittiska The Telegraph ska Newcastle nu ha bestämt sig för att lämna dörren för en försäljning öppen om Liverpool inkommer med ett officiellt bud under måndagen, deadline day. Det ska dock till ett bud på 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor) vilket skulle göra 25-åringen till den dyraste brittiska övergången någonsin.

Kan erbjudas nytt kontrakt

Tidningen skriver att det är Newcastles ägare, den saudiska PIF-fonden, som har beslutat sig för att släppa Isak. Klubben ska också ha beslutat sig för att det inte behövs värva in ytterligare en ersättare, efter rekordköpet av Nick Woltemade från Stuttgart. Det skulle innebära att klubben kan sälja Isak även om ”The Magpies” går bet på Brentfords Yoane Wissa eller Jørgen Strand Larsen från Wolves.

Om en övergång till Liverpool på deadline day inte skulle bli av sägs Newcastle ha för avsikt att erbjuda Isak ett nytt kontrakt med en utköpsklausul som tillåter honom att lämna under sommarfönstret 2026.

Det engelska transferfönstret stänger i morgon, måndag, klockan 20:00 svensk tid.