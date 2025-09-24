The Sun: Barcelona kan gå för Harry Kane

Harry Kane uppges ha en utköpsklausul i sitt kontrakt med Bayern München.

Således kan det bli så att anfallaren lämnar den tyska storklubben nästa sommar.

Då uppges Barcelona överväga att gå för Kane, enligt The Sun.

Foto: Bildbyrån

Harry Kanes flytt till Bayern München har blivit en riktig succé för den engelska anfallaren.

Han har fortsatt att ösa in mål i den tyska storklubben och förra säsongen vann han sin första titel då Bayern tog hem Bundesliga.

Så sent som igår gjorde dock uppgifter gällande att Kane kan komma att lämna den tyska storklubben redan nästa sommar – och detta för en tämligen billig peng.

Detta då tyska Bild rapporterade att Kane har en ”hemlig” klausul i sitt kontrakt som gör att han kan lämna för endast 56,7 miljoner pund nästa sommar (716 miljoner kronor). Däremot måste Kane själv meddela att han vill byta klubb innan vinterns transferfönster stänger för att klausulen ska gälla.

Nu sägs en klubb överväga att nappa på Kane-klausulen, och detta i form av Barcelona. Det är brittiska The Sun som skriver att ”Barca” anser Kane vara en perfekt ersättare till Robert Lewandowski som kan lämna klubben under sommaren.

Sedan Harry Kane anslöt till Bayern München har han spelat 103 matcher, i vilka han har gjort 98 mål.