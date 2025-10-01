Thomas Frank avslöjar: ”Försökte få honom till Brentford”

Igår besökte Tottenham och Thomas Frank Bodø/Glimt i Norge.

Där spelar en viss Jens Petter Hauge – som Frank försökte värva till Brentford en gång i tiden.

– Jag visste att han var bra, och idag var han exceptionell, säger dansken till TV 2.

Foto: Bildbyrån

Norska Bodö/Glimt inledde sitt Champions League-äventyr med att säkra en poäng sent borta mot Slavia Prag. Under tisdagskvällen såg man sedan ut att inkassera sin första seger, då man välkomnade Tottenham Hotspur till Aspmyra stadion.

Så skulle det dock inte bli, trots en 2-0-ledning efter två snabba mål i den andra halvleken. Istället slutade tillställningen lika efter att en reducering av Micky Van de Ven och ett självmål från norrmännen i slutminuterna.

En av spelarna som imponerade i det norska laget var Jens Petter Hauge, som Tottenham-tränaren försökte att värva till Brentford en gång i tiden.

– Han var fantastisk. Jag försökte faktiskt få honom till Brentford för länge sedan. Det var kul att se honom igen. Jag visste att han var bra, och idag var han exceptionell, säger Frank till TV 2 och får frågan om det fortsatt kan vara aktuellt med en värvning.

– Man vet aldrig vad framtiden har i beredskap.

Efter matchen berättade även Jens Petter Hauge att han, för några år sedan, hade ett Zoom-samtal med den dåvarande Brentford-tränaren – men att flytten aldrig blev av.