Jesper Karlsson sägs vara på väg att lämna Bologna för Udinese, enligt italienska Il Messagero Veneto.

Transferexperten och Sky Sports-journalisten Gianluca Di Marzio är däremot inte lika övertygad.

– Jag är inte säker på att han kommer att lämna, säger han till FotbollDirekt.

Svenske Jesper Karlsson, 27, har haft svårt att slå sig in i italienska Bologna sedan han anslöt från AZ Alkmaar för två år sedan. Under förra säsongen var han utlånad till Lecce, och efter återkomsten till Bologna har det florerat mängder av flyttrykten kring den tidigare IF Elfsborg-yttern.

Så sent som i går, måndag, rapporterade italienska Il Messagero Veneto att Karlsson är nära en flytt till Serie A-konkurrenten Udinese via ett lån med en köpoption på omkring sex miljoner euro (motsvarande 66 miljoner kronor). Samtidigt har italienska Sassuolo och La Liga-klubben Real Betis uppgets vara intresserade av 27-åringen.

Enligt den italienska journalisten Gianluca Di Marzio är en flytt från Bologna däremot inte helt garanterad.

– Udinese är intresserade av Jesper Karlsson och de har bett om information om spelaren. Men ingenting är på en avancerad nivå just nu, säger transferexperten och Sky Sports-reportern till FotbollDirekt och tillägger:

– Jag är inte säker på att han kommer att lämna, men Udinese och Betis arbetar för att värva honom. Men det är inte alls avancerat.

Jesper Karlsson har kontrakt med Bologna fram till sommaren 2028.