Trots ryktena – Inter Miami inte nära värvning av Salah

Mohamed Salah har meddelat att han gör sin sista säsong i Liverpool.

Sedan dess har egyptiern ryktats vara aktuell för en flytt till MLS-klubben Inter Miami.

Det är han dock inte, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Det var under tisdagen som Liverpool bekräftade att stjärnan Mohamed Salah kommer att lämnar efter säsongen. Parterna har kommit överens om att avtalet bryts i förtid.

Sedan dess har mycket handlat om var egyptiern kan tänkas spela sin fotboll i framtiden och mycket av mediauppgifterna har kretsat kring klubbar i Saudiarabien och MLS.

En av klubbarna i USA som har uppgetts vara intresserade av att värva Salah är Inter Miami. Det är dock inte helt sanna uppgifter, om man får tro transfergurun Fabrizio Romano.

Han skriver nämligen att Miami-klubben inte jobbar på att värva Salah och att det inte pågår några som helst samtal om en eventuell deal.

Mohamed Salah anslöt till Liverpool 2017 och står hittills noterad för 255 mål och 122 assist på 394 matcher.





