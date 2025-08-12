Liverpool borde inte köpa Alexander Isak.

Det tycker den svenska TV-profilen Martin Åslund.

– Jag tycker inte att det är en värvning Liverpool ska göra, säger han i Viaplays Tiki Taka-studio.

✔️ Se Åslunds resonemang i TV-spelaren nedan.

Video Martin Åslund: Liverpool borde inte köpa Isak

Alexander Isak, 25, är i full konflikt med Newcastle United för att tvinga fram en flytt från Premier League-klubben. Den svenske landslagsanfallaren är portad från lagets träningar och tvingas hålla i gång individuellt, samtidigt som den nordengelska klubben sägs jobba på en ersättare till 25-åringen.

Samtidigt sägs Liverpool rycka i Isak, och ska tidigare ha lagt ett bud på mellan 110 och 120 miljoner pund (motsvarande cirka 1,41-1,53 miljarder kronor). Newcastle nobbade dock budet men enligt tidigare uppgifter ska Premier League-mästaren vara redo att lägga ett nytt förbättrat bud – så fort Newcastle har en ersättare på plats.

Det finns däremot uppgifter om att Newcastle har satt stopp för en försäljning och även gjort spelaren medveten om detta, samtidigt som Chronicle Live rapporterade i går, måndag, att klubben ska vara villig att släppa Isak för 130 miljoner pund plus bonusar.

– Jag tycker inte att det är en värvning Liverpool ska göra. Jag tycker inte att de ska lägga pengarna som det pratas om, för en spelare som visserligen är snäppet bättre än Ekitike, men det är inte en nödvändig uppgradering i dagsläget. Då är det bättre att hålla på pengarna, säger den svenska TV-experten Martin Åslund i Viaplays Tiki Taka-studio och fortsätter:

– Jag är lite förvånad över att de ska bränna så mycket pengar på en spelare där de har rätt bra täckning.

Kritiken mot Isak

Många har lyft tanken att Alexander Isak nu har förbrukat sitt förtroende i Newcastle, och att han därmed inte kan vara kvar i ”The Magpies”.

– Men Liverpool måste inte köpa honom. Jag förstår Isak fullt ut, sedan kan man diskutera tillvägagångssättet det hela sker på. Jag förstår att han vill vidare. Han är i sin prime och vill spela för att vinna allt. Newcastle i all ära, det går inte (att vinna) där. Då förstår jag att man vill flytta, säger Åslund.

– Jag förespråkar att man inte strejkar sig bort utan kanske sköter det på ett snyggare sätt, tillägger han.