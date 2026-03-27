Ukrainsk media: Rebrov lämnar jobbet som förbundskapten

På tisdag gör förbundskapten Serhiy Rebrov sin sista match med landslaget.

Det rapporterar den ukrainska sajten Sport.ua.

Under gårdagskvällen föll man tungt mot Sverige i semifinalen av playoff-spelet till VM 2026 – och missade den sista chansen att ta sig till sommarens mästerskap.

Efter 3-1-förlusten i Valencia svarade den ukrainska förbundskaptenen Serhiy Rebrov på frågor om sin framtid med landslaget. Detta då han sitter på ett utgående avtal.

– Jag kan inte säga något just nu. Mitt kontrakt går ut om två månader och jag har inte fått något förslag (om en förlängning) från förbundet. Vi får se om två månader, sade han då enligt Fotbollskanalen.

Nu menar dock den ukrainska sajten Sport.ua att Rebrov kommer att lämna jobbet som förbundskapten och att han kommer att göra sin sista match på posten mot Albanien på tisdag.

När det kommer till ersättaren lyfter Sport upp landets U21-tränare Unai Melgosa samt Ruslan Rotan som potentiella ersättare.