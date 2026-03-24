Uppgifter: Adi Hütter kan ta över Tottenham – omedelbart

Igor Tudor kan få sparken.

Nu ska Tottenham ha hittat en tränare som kan ta över direkt om Tudor får sparken.

Foto: Bildbyrån

Igor Tudor har kvar sin roll som tränare för Tottenham trots mycket rykten om att han skulle få sparken på grund av sämre resultat.

Under måndagen kom det uppgifter om att De Zerbi kan vara aktuell att ta över Spurs men detta skulle isåfall ske först efter säsongen.

Nu kommer nya uppgifter, denna gången från The Telegraph. Uppgifterna delger att Spurs har hittat en ersättare som kan ta över nu, fram till den nya säsongen om Tudor skulle få sparken. Det rör sig om Adi Hütter, 56. På meritlistan har tysken erfrenhet från klubbar som Borussia Mönchengladbach, Frankfurt och RB Leipzig.