Uppgifter: AIK har diskuterat Riveiro som tränarkandidat

AIK kan komma att byta tränare till vintern.

Då har spanjoren José Riveiro diskuterats internt i klubben.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Huvudtränare Mikkjal Thomassens framtid i AIK är omdiskuterad och under vintern kan ”Gnaget” komma att byta tränare.

För att detta ska ske behöver dock Stockholmsklubben sälja honom till en annan klubb, då Thomassen sitter på en så kallad sign off-bonus – vilket innebär att klubben behöver kompensera färingen i det fall att man väljer att entlediga honom.

Skulle det bli så att AIK väljer att byta tränare inför säsongen 2026 sägs Olof Mellberg vara en de främsta kandidaterna, som ledningen i AIK även sägs hålla högt.

En annan tränare man har diskuterat internt är spanjoren José Riveiro, enligt Expressen. Däremot redogörs det inte för hur aktuell Riveiro är för AIK.

Enligt tidningen ska José Riveiro bedriva en offensiv fotboll och har tidigare varit tränare för klubbar som egyptiska Al Ahly, Orlando Pirates, FC Inter Åbo och assisterande tränare i HJK.

Riveiros senaste jobb var i Al Ahly där han lämnade under augusti månad.