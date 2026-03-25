Uppgifter: AIK lånar ut till Oddevold
Emmaunel Gono lämnar AIK.
20-åringen lånas ut till IK Oddevold i superettan.
Det rapporterar Aftonbladet.
Emmanuel Gono har tidigare bekräftats vara på provspel hos finska TPS. Forwarden skulle delta i en träningsmatch för att senare lånas ut av AIK till den finska klubben.
Nu rapporterar Aftonbladet att det inte blir någon flytt till Finland då pappersarbetet tog för lång tid. I stället lånas Gono ut till Oddevold i superettan, rapporterar tidningen.
Alla parter uppges vara överens och 20-åringen väntas bli presenterad inom kort.
