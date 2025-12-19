Uppgifter: AIK nära anfallsvärvning

AIK ser ut att göra klart med en ny anfallare.

Giorgi Guliashvili, 24, uppges vara nära ”Gnaget”.

Det rapporterar Oslobodjenje.

Foto: Alamy

AIK meddelade att John Guidetti inte fortsätter. Sedan tidigare har det ryktats om att ”Gnaget” har budat på FK Sarajevo-forwarden Giorgi Guliashvili. Ett bud som senare nobbats.

AIK har ännu inte hittat sin ersättare till Guidetti men uppgifter från Bosnien Hercegovina gör gällande att klubben är nära en anfallsvärvning

Den bosniska tidningen Oslobodjenje skriver att Guliashvili är nästan ”helt klar” för AIK i vinter. Det uppges bara vara detaljer från att affären ska säkras.

24-åringen noterades för 16 mål och fem framspel på 26 matcher i den bosniska högstaligan i fjol. I år har han gjort ett mål och åtta assist.