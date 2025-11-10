Uppgifter: AIK vill sparka Thomassen

Mikkjal Thomassen hänger löst efter AIK:s säsong.

Nu uppger Sportbladet att styrelsen vill sparka Thomassen.

Foto: Bildbyrån

På senaste tiden har det varit många rykten kring AIK-tränaren Mikkjal Thomassen. Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att klubbens styrelse vill spraka Thomassen och kollar på kandidater att ta över. Han kan få sparken de närmaste veckorna, men ett beslut är inte taget enligt uppgifterna.

Thomassen har samtidigt utländska klubbar efter sig och AIK hoppas på att Thomassen ska bli utköpt.