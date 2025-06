Uppgifter: Al-Hilal har lagt nytt monsterbud på Osimhen

Han var anfallaren som bombade in mål i Napoli när man vann Serie A.

Nu ser Victor Osimhen, enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio, ut att flytta till Saudiarabien.

Detta då Al-Hilal ska ha höjt sitt bud och är beredda att betala 75 miljoner euro för nigerianen.





Victor Osimhen har spenderat den gångna säsongen på lån i turkiska Galatasaray från Serie A-mästaren Napoli. Nu har låneavtalet gått ut, men den nigerianska anfallsstjärnan ser inte ut att bli kvar i Neapel efter sommarens transferfönster.



För ett par dagar sedan rapporterade transferexperten Fabrizio Romano att den saudiska klubben Al-Hilal hade lagt ett officiellt bud på 26-åringen. De sades då vara beredd att betala 65 miljoner euro i grundsumma, plus fem miljoner euro i bonusar.



Nu rapporterar en annan transferjournalist, i form av Gianluca Di Marzio, att Al-Hilal har höjt budet. Enligt Di Marzio har den saudiska klubben höjt budet till 75 miljoner euro inklusive bonusar, vilket är drygt 820 miljoner kronor.



Vidare sägs det slutgiltiga beskedet från Osimhen inte ha kommit, samtidigt som han förväntas svara under dagen.



Victor Osimhen har tidigare under året ryktats vara på väg mot en flytt till Premier League och Manchester United.



I Turkiet gjorde anfallaren 26 mål och fem assist på 30 ligamatcher för Galatasaray den gångna säsongen.

