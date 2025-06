Uppgifter: Al-Hilal kan gå för Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres är en av sommarens största transfersnackisar.

Nu uppges ännu en klubb ha gett sig in i jakten på den svenske målsprutan.

Detta i form av saudiska Al-Hilal – som uppges överväga en värvning av Gyökeres.



Tidigare under söndagen har Al-Hilal uppgets höja budet på Victor Osimhen – och fått det nobbat av den nigerianska stjärnan.



Nu sägs den saudiska klubben jaga ett annat hett anfallsnamn. Viktor Gyökeres.



Han är förmodligen sommarens transferfönsters hetaste vara. Sporting-anfallaren har öst in galna 54 mål och 13 assist på 52 matcher i Portugal denna säsong och har uppgets vara aktuell för en flytt till i stort sett alla europeiska toppklubbar.



Nu har alltså en klubb i mellanöstern gett sig in i leken, enligt Foot Mercato. De skriver att Al-Hilal överväger att gå för Gyökeres samtidigt som de har en rad andra alternativ de undersöker. Detta i form av Liverpools Darwin Núñez och Luis Díaz, Manchester Uniteds Jadon Sancho och Tottenhams Heung-min Son.



Enligt samstämmiga uppgifter har Gyökeres och Sporting kommit överens om att han kan säljas vid bud på 65 miljoner euro, vilket är drygt 710 miljoner kronor.



I Sporting har svensken kontrakt till och med sommaren 2028.