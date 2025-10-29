Uppgifter: Ange Postecoglou tar en paus från fotbollen

Han fick sparken från Nottingham Forest efter 29 dagar.

Nu har Ange Postecoglou tagit ett beslut – och kommer att ta en paus från fotbollen.

Foto: Alamy

Efter 29 dagar på posten som huvudtränare för Nottingham Forest fick Ange Postecoglou sparken. Det fick han även från Tottenham Hotspur efter förra säsongen trots att de vann Europa League.

Postecoglou har gjorts gällande som en potentiell ersättare för Celtic efter att Brendan Rodgers tackat för sig.

Det kommer han dock inte att bli, enligt The Scottish Sun. De skriver nämligen att Postecoglou har beslutat sig för att ta en paus från fotbollen.

Det innebär således att den förre Celtic-tränaren Postecoglou inte kommer att återvända – den här gången.

Under sin tid i Celtic, mellan 2021 och 2023, vann Postecoglou två raka ligatitlar samt tre cuptitlar.