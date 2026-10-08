Uppgifter: Endrick säger ja till Milan

Endrick får ingen speltid under José Mourinho i Real Madrid.

Både Roma och Milan jagar den 20-årige brassen inför januarifönstret.

Nu uppges anfallaren ha tagit sitt beslut.

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Efter en framgångsrik lånesejour i franska Lyon i våras var förhoppningen att Endrick skulle slå sig in i Real Madrids stjärnspäckade trupp. Men under den nya huvudtränaren José Mourinho har speltiden fryst helt och 20-åringen står alltjämt noterad för noll minuter på planen den här säsongen.

Det har fått de italienska storklubbarna att reagera.

Roma har länge sett ut som favoriterna och uppgavs av AS så sent som förra veckan fortfarande trycka på för en affär. Huvudstadsklubbens sportchef Tony D’Amico har tagit de första kontakterna med Real Madrid för att försöka ro i land ett lån i januari, där tränaren Gian Piero Gasperini ser brassen som en perfekt pusselbit i sitt anfall.

Vändning i jakten

Men nu ser seriekonkurrenten AC Milan ut att ha kopplat greppet om den brasilianske supertalangen.

Enligt uppgifter från La Gazzetta dello Sport ska Endrick själv ha gett ett grönt ljus till Milan och därmed klivit upp i första position för att säkra 20-åringens namnteckning vid årsskiftet.

Om Mourinho inte ger Endrick chansen under de kommande veckorna pekar allt på att anfallaren lånas ut under vinterfönstret för att få regelbunden speltid.